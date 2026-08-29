Депутат Чаплин рассказал о правиле пяти дней для включения отопления

Сотрудники коммунальных служб для включения отопления в домах россиян ориентируются не на календарь, а на погоду.
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