ИИ виртуально развернул и прочитал древний свиток, которому 2000 лет

Свитки Геркуланума, обугленные извержением, слишком хрупки для физического разворачивания. Традиционные методы их уничтожали, но современные технологии, включая рентгеновскую томографию и машинное обучение, позволили «прочитать» текст без повреждений.
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