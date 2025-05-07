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ИИ виртуально развернул и прочитал древний свиток, которому 2000 лет

ИИ виртуально развернул и прочитал древний свиток, которому 2000 лет

Свитки Геркуланума, обугленные извержением, слишком хрупки для физического разворачивания. Традиционные методы их уничтожали, но современные технологии, включая рентгеновскую томографию и машинное обучение, позволили «прочитать» текст без повреждений.

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