Нутрициолог рассказала о влиянии питания на иммунитет

Сбалансированное питание влияет на работу иммунной системы, которой необходимо поступление витаминов, микроэлементов, аминокислот и пробиотиков, а не изолированные пищевые добавки и так называемые суперфуды.
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