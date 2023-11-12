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Амбиции США и несостоявшаяся хрущевизация международной политики. Ростислав Ищенко

Амбиции США и несостоявшаяся хрущевизация международной политики. Ростислав Ищенко

Амбиции США и несостоявшаяся хрущевизация международной политики. Ростислав Ищенко На Новодевичьем кладбище в Москве на могиле третьего, после Ленина и Сталина, единоличного лидера СССР Никиты Сергеевича Хрущёва стоит памятник работы Эрнста Неизвестного.

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