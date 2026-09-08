Дебют Батракова в ЛЧ, «Ливерпуль» — «Атлетико», US Open и КХЛ

Не только о футболе

Мощное 9 сентября: матчи «Барсы» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов, «Ак Барс» — «Трактор», битва Шелтона с Алькарасом и баскетбол! 🎾 3:30*: Бен Шелтон (США, 8) — Карлос Алькарас (Испания, 2), US Open, 1/4 финала *Время матча может измениться и будет уточнено US Open (м).