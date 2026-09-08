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Не только о футболе

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Дебют Батракова в ЛЧ, «Ливерпуль» — «Атлетико», US Open и КХЛ

Дебют Батракова в ЛЧ, «Ливерпуль» — «Атлетико», US Open и КХЛ

    Мощное 9 сентября: матчи «Барсы» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов, «Ак Барс» — «Трактор», битва Шелтона с Алькарасом и баскетбол!   🎾 3:30*: Бен Шелтон (США, 8) — Карлос Алькарас (Испания, 2), US Open, 1/4 финала *Время матча может измениться и будет уточнено  US Open (м).

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