Врач Антонов раскрыл, сколько вина может заменить Виагру

Ученые из Италии недавно заявили о том, что красное вино действует на мужчин наподобие Виагры. Утверждается, что при регулярном его потреблении вместе с фруктами, ягодами и цитрусовыми, значительно сокращается вероятность появления эректильной дисфункции.