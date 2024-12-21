Врач Антонов раскрыл, сколько вина может заменить Виагру

Ученые из Италии недавно заявили о том, что красное вино действует на мужчин наподобие Виагры. Утверждается, что при регулярном его потреблении вместе с фруктами, ягодами и цитрусовыми, значительно сокращается вероятность появления эректильной дисфункции.
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