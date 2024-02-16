Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами. Отказался

Путин отказался участвовать в дебатах перед выборами Президента России. (а с кем дебаты то проводить? с этой, гм, простите шушерой мелкотравчатой?) Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами.