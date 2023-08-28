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Джош Гидди и Ар Джей Барретт – в Топ-10 моментов 3-го игрового дня чемпионата мира-2023

Джош Гидди и Ар Джей Барретт – в Топ-10 моментов 3-го игрового дня чемпионата мира-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов третьего игрового дня чемпионата мира-2023. Топ-10 возглавили Джош Гидди (сборная Австралии) и Ар Джей Барретт (сборная Канады).

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