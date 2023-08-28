Джош Гидди и Ар Джей Барретт – в Топ-10 моментов 3-го игрового дня чемпионата мира-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов третьего игрового дня чемпионата мира-2023. Топ-10 возглавили Джош Гидди (сборная Австралии) и Ар Джей Барретт (сборная Канады).
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
- Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»
Свежие комментарии