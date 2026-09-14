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Генсек НАТО Рютте: у альянса есть все варианты реагирования на действия России

Генсек НАТО Рютте: у альянса есть все варианты реагирования на действия России

У НАТО есть «все необходимые варианты реагирования» на якобы идущую «гибридную войну» России, однако «не все из них будут обнародованы».

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