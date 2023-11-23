Марочко: ВСУ вынуждены усиливать оборону у Купянска противотанковыми средствами

Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.«ВФУ ввиду стабильных минусовых температур на протяжении последних нескольких суток решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населённого пункта Купянск», — цитирует его РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии