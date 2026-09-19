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Аршавин: «Слава богу, что я не перешел в «Спартак»

Аршавин: «Слава богу, что я не перешел в «Спартак»

Бывший футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин на канале FONBET поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в московский «Спартак».

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