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Царьград

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В Нижнем Новгороде обновят стадион «Старт» за 80 млн рублей

В Нижнем Новгороде обновят стадион «Старт» за 80 млн рублей

Стадион «Старт» в Нижнем Новгороде ждёт обновление: проект включает козырёк над западной трибуной, искусственный лёд, ливневую канализацию, беговые дорожки и помещение для инвентаря, а решение о финансировании примут после подготовки документации.

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