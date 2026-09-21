В Нижнем Новгороде обновят стадион «Старт» за 80 млн рублей

Стадион «Старт» в Нижнем Новгороде ждёт обновление: проект включает козырёк над западной трибуной, искусственный лёд, ливневую канализацию, беговые дорожки и помещение для инвентаря, а решение о финансировании примут после подготовки документации.
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