Генич – об увольнении Юрана из «Пари НН»: «Кажется, это решение не клуба, а генерального спонсора. Клоунада и шапито»

Константин Генич раскритиковал руководство «Пари НН» за увольнение Сергея Юрана. Комментатор «Матч ТВ» считает, что решение об увольнении тренера принял генеральный партнер клуба — букмекерская компания PARI.
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