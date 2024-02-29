Стали известны результаты лабораторных проб на месте массовой гибели голубей на Кубани

Стали известны результаты лабораторных проб на месте массовой гибели голубей на КубаниСпециалисты департамента ветеринарии края взяли пробы почвы и воды на месте массовой гибели голубей в Динском районе Кубани.
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