Украине указали на ее место: назван главный итог переговоров Путина и Трампа

БлокнотРУ Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал значимым событием в контексте продолжающегося конфликта на Украине и возможного дипломатического урегулирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Никто не верил, а она смогла. Россия запустила "Русский Старлинк". Как он работает и когда можно будет попробовать? Проект "БЮРО 1440"
- "Сила духа российского солдата оказалась выше силы физической". Неизвестные подробности сверхсекретной операции "Поток"
- «Нафиг я сюда пришёл»: Лавров выдал очередной перл и рассмешил пользователей сети
Свежие комментарии