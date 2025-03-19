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Закон и Порядок

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Украине указали на ее место: назван главный итог переговоров Путина и Трампа

Украине указали на ее место: назван главный итог переговоров Путина и Трампа

БлокнотРУ Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал значимым событием в контексте продолжающегося конфликта на Украине и возможного дипломатического урегулирования.

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