8 неожиданных ролей знаменитых актеров

Знали ли вы, что Андрей Миронов изображал в кино Фридриха Энгельса, а Энтони Хопкинс — Адольфа Гитлера? Андрей Миронов: Фридрих Энгельс Одна из первых работ великого Миронова в советском кино — Фридрих Энгельс в ленте «Год как жизнь» Григория Рошаля.