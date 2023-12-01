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8 неожиданных ролей знаменитых актеров

8 неожиданных ролей знаменитых актеров

Знали ли вы, что Андрей Миронов изображал в кино Фридриха Энгельса, а Энтони Хопкинс — Адольфа Гитлера? Андрей Миронов: Фридрих Энгельс Одна из первых работ великого Миронова в советском кино — Фридрих Энгельс в ленте «Год как жизнь» Григория Рошаля.

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