Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гид Шустров рассказал о новых правилах для инструкторов-проводников

Гид Шустров рассказал о новых правилах для инструкторов-проводников

Новые правила работы инструкторов-проводников позволят отделить профессиональных горных гидов от тех людей, кто недостаточно квалифицирован, чтобы отвечать за безопасность туристов, рассказал «Звезде» президент Ассоциации горных гидов России Алексей Шустров.

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