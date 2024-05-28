Гид Шустров рассказал о новых правилах для инструкторов-проводников

Новые правила работы инструкторов-проводников позволят отделить профессиональных горных гидов от тех людей, кто недостаточно квалифицирован, чтобы отвечать за безопасность туристов, рассказал «Звезде» президент Ассоциации горных гидов России Алексей Шустров.
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