Дмитрий Узинский вернется в УНИКС

По информации «Перехвата», форвард Дмитрий Узинский покинет « Зенит » в это межсезонье. Новой командой 33-летнего россиянина станет УНИКС , за который баскетболист уже выступал на протяжении 3 сезонов (2019-2022).
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