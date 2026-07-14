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Дмитрий Узинский вернется в УНИКС

По информации «Перехвата», форвард Дмитрий Узинский покинет « Зенит » в это межсезонье. Новой командой 33-летнего россиянина станет УНИКС , за который баскетболист уже выступал на протяжении 3 сезонов (2019-2022).

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