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Сокол-сапсан: самая быстрая птица в мире

Сокол-сапсан: самая быстрая птица в мире

Как выглядит  Где обитает  Чем питается  Образ жизни  Сколько сапсанов осталось Интересные факты Как выглядит сокол-сапсан Фото:  Harry Collins Photography/Shutterstock/FOTODOM Окрас сапсана — это игра контрастов Тело сокола-сапсана — идеальный аэродинамический снаряд: компактное, мускулистое, с узкими заостренными крыльями, которые в полете складываются, как лезвия.

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