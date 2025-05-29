Сокол-сапсан: самая быстрая птица в мире

Как выглядит Где обитает Чем питается Образ жизни Сколько сапсанов осталось Интересные факты Как выглядит сокол-сапсан Фото: Harry Collins Photography/Shutterstock/FOTODOM Окрас сапсана — это игра контрастов Тело сокола-сапсана — идеальный аэродинамический снаряд: компактное, мускулистое, с узкими заостренными крыльями, которые в полете складываются, как лезвия.