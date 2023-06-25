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Дмитрий Федоров о Леониде Слуцком: «Любая дискуссия с ним по тренерскому вопросу обогащает. Он оказал на меня сильное влияние»

– Вы дружите с Леонидом Слуцким. Давал ли он вам какие-то советы по тренерской профессии? – Мы с ним вообще часто разговариваем о тренерской профессии и уже достаточно давно.

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