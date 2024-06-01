Фонд Uniswap откладывает важное голосование по токеномике

Фонд Uniswap отложил голосование по кардинальному изменению токеномики. Крупнейшая децентрализованная биржа Uniswap предложила сообществу пересмотреть вознаграждениям за стейкинг и делегирование токенов UNI.
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