Постпред Крыма при лидере Российской Федерации Георгий Мурадов поделился сведениями о том, что киевский режим ожидает полнейший разгром в том случае, если боевики ВС киевского режима в очередной раз решатся наступать.
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