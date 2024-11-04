Какой народ в СССР был самым коммунистическим? На первом месте с большим отрывом таки да, вы сами знаете кто.
Куда бежим?
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Какой народ в СССР был самым коммунистическим? На первом месте с большим отрывом таки да, вы сами знаете кто.
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