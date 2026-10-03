Медведев перечислил условия достижения устойчивого мира на Украине

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Украина для достижения устойчивого политического урегулирования должна принять нейтральный, неядерный статус, отказаться от националистического курса и признать российскими территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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