Рамасвами заявил, что Илона Маска ожидает судьба Павла Дурова

Экс-кандидат на пост лидера Соединённых Штатов Америки и представитель Республиканской Партии Вивек Рамасвами высказался по поводу решения французских властей взять под арест создателя сервиса Telegram Павла Дурова.
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