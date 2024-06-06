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Петербургский дневник

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Ученые открыли невероятно живучий инопланетный мир

Ученые открыли невероятно живучий инопланетный мир

Свое открытие они назвали «Фениксом» Международная группа астрономов совершила сенсационное открытие, обнаружив экзопланету TIC365102760 b, которая, вопреки всем законам физики, сохранила свою атмосферу, несмотря на интенсивное излучение близлежащей звезды.

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