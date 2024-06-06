Ученые открыли невероятно живучий инопланетный мир

Свое открытие они назвали «Фениксом» Международная группа астрономов совершила сенсационное открытие, обнаружив экзопланету TIC365102760 b, которая, вопреки всем законам физики, сохранила свою атмосферу, несмотря на интенсивное излучение близлежащей звезды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии