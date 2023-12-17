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Пономарев сделал дубль в АХЛ против «Техаса». У него 14 (5+9) очков в 15 играх сезона в лиге

«Чикаго Вулвс» одержали победу 6:2 в этом матче. У Пономарева 14 (5+9) очков в 15 матчах сезона в АХЛ.

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