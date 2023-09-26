ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО На днях в СМИ проскользнула интересная новость.
"Мигрантам придется тяжко". Бастрыкин наконец-то взялся за гастарбайтеров
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Все верно, только вот они, зная это всё, уверен в этом, не принимают таких мер, либо боятся, либо просто уже не могут с этим справиться, надеются на русский овось, причем всё это творится практически по всей стране. Призывают нас быть толерантнее, а инородцы на всё забили, а Васька ест, да слушает
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6 час.
Марина
мало качественных работников из мигрантов - туповаты и ленивы...дешевая рабсила...
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6 час.
Поля Русс
Псков тоже заполонили эти чёрные вороны с выводком...по3-4 штуки...пятый на подходе....противно смотреть
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5 час.
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