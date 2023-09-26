"Мигрантам придется тяжко". Бастрыкин наконец-то взялся за гастарбайтеров

ИП

Иван Петров

Все верно, только вот они, зная это всё, уверен в этом, не принимают таких мер, либо боятся, либо просто уже не могут с этим справиться, надеются на русский овось, причем всё это творится практически по всей стране. Призывают нас быть толерантнее, а инородцы на всё забили, а Васька ест, да слушает