В Минторге сообщили об установке лазерных комплексов для защиты производственных объектов от БПЛА

Глава Министерства торговли Антон Алиханов заявил, что на производственных объектах в России для борьбы с дронами развернули «целую линейку лазерных комплексов», которые позволяют сэкономить на зенитных ракетах.
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