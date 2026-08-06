От бронемашины в Ираке до «лучевой пушки»: как нитрид галлия стал калибром радиоэлектронной войны

Иракская дорога, середина 2000-х. По обочине идёт колонна, а где-то в придорожном мусоре лежит снаряд с самодельным радиовзрывателем, и палец на кнопке мобильника в паре сотен метров.
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