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Сайт города Караганды

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В Карагандинской области набрали первую группу будущих гидростроителей

В Карагандинской области набрали первую группу будущих гидростроителей

В Карагандинской области открыли подготовку специалистов по гидротехническому строительству. Первую группу из 30 студентов набрал Темиртауский высший политехнический колледж, передает inKaragandy.

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