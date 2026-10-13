В Карагандинской области набрали первую группу будущих гидростроителей

В Карагандинской области открыли подготовку специалистов по гидротехническому строительству. Первую группу из 30 студентов набрал Темиртауский высший политехнический колледж, передает inKaragandy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Более 1,5 трлн те...
- Казахстан усилива...
- В Казахстане зарп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым