Цимбалюк: Забудьте о развале России – готовьтесь убивать (опрос)

В МПолитикаЦимбалюк: Забудьте о развале России – готовьтесь убивать (опрос) Ждать, когда в России начнётся бунт или гражданская война, которая приведёт к развалу РФ, дело бесперспективное.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментариигенпетр И, очень больно, серпом по ..... .Ответить4 час.александр петровПосле такого высказывания, согласно нашему законодательству, этот огрызок уже должен париться на нарах!!Ответить2 час.bestminusa22 пидор укрожопый.Ответить1 час.
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