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Цимбалюк: Забудьте о развале России – готовьтесь убивать (опрос)

Цимбалюк: Забудьте о развале России – готовьтесь убивать (опрос)

Ждать, когда в России начнётся бунт или гражданская война, которая приведёт к развалу РФ, дело бесперспективное.

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Комментарии
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генпетр
И, очень больно, серпом по ..... .
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4 час.
александр петров
После такого высказывания, согласно нашему законодательству, этот огрызок уже должен париться на нарах!!
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2 час.
bestminusa22
пидор укрожопый.
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1 час.

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