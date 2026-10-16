Затулина снова назначили спецпредставителем по миграции. Новость удивила многих.В Госдуме вновь продлили полномочия Константина Затулина на посту спецпредставителя по вопросам миграции.
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