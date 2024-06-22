Его не могут найти. На женатого красноярского депутата завели дело за избиение сожительницы

Избитая депутатом Новаком женщина сдала тест ДНК, чтобы подтвердить его отцовствоПредоставлено Людмилой Яковлевой Жительница Красноярска Инна Яковлева заявила, что ее избил и угрожал убить сожитель и отец двух ее детей ― местный депутат от КПРФ Андрей Новак.
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