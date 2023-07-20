Темы дня

125 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фердман
    Сами продаем свою страну понемногу. Кругом торгаши, менеджеры и оптимизаторы Долго еще будем разгребать это дерьмо. Н...ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА...
  • Владимир Фердман
    Великие стратеги поставили армию в такое положение, что ее только ленивый не критикует, а ведь военные эксперты предо...«Дело Квачкова»: ...
  • Наталья
    Какой гнусный , скандальный тип. Фууууууу, так противно читать этот словесный понос в несколько серийМигрантов нет. Ес...

Как зерновую "Жемчужину у моря" проверили на: "Какой там калибр зерна ..."

Как зерновую "Жемчужину у моря" проверили на: "Какой там калибр зерна ..."

Официальное заявление МО РФ С 20 июля все суда в районе Одессы и оставшегося побережья Украины будут рассматриваться как военные цели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Априори.
Ответить
6 час.
ВМ
Василий Михайленко
Пара ру тач тач тач, парару рира Адеса мама пирвирнëца об ца ца! Но в Русскую Сторону! Тикай Мойша Каломмойша! Нет на тибя Юры Шатилова!
Ответить
6 час.
Владимир Шалимов
Любое судно, намылившееся прорваться в Одессу, топить без предупреждения. Экипаж не спасать - знали, куда рыпнулись. И ещё, пора повторить &quot;козу рогатую&quot; - сбить пиндосский беспилотный разведчик, чтобы больше не летал над российским Чёрным морем. Эти заокеанские шакалы только кулак понимают.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх