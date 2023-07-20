Как зерновую "Жемчужину у моря" проверили на: "Какой там калибр зерна ..."

Пара ру тач тач тач, парару рира Адеса мама пирвирнëца об ца ца! Но в Русскую Сторону! Тикай Мойша Каломмойша! Нет на тибя Юры Шатилова!

Владимир Шалимов

Любое судно, намылившееся прорваться в Одессу, топить без предупреждения. Экипаж не спасать - знали, куда рыпнулись. И ещё, пора повторить "козу рогатую" - сбить пиндосский беспилотный разведчик, чтобы больше не летал над российским Чёрным морем. Эти заокеанские шакалы только кулак понимают.