Официальное заявление МО РФ С 20 июля все суда в районе Одессы и оставшегося побережья Украины будут рассматриваться как военные цели.
Как зерновую "Жемчужину у моря" проверили на: "Какой там калибр зерна ..."
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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6 час.
ВМ
Василий Михайленко
Пара ру тач тач тач, парару рира Адеса мама пирвирнëца об ца ца! Но в Русскую Сторону! Тикай Мойша Каломмойша! Нет на тибя Юры Шатилова!
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6 час.
Владимир Шалимов
Любое судно, намылившееся прорваться в Одессу, топить без предупреждения. Экипаж не спасать - знали, куда рыпнулись. И ещё, пора повторить "козу рогатую" - сбить пиндосский беспилотный разведчик, чтобы больше не летал над российским Чёрным морем. Эти заокеанские шакалы только кулак понимают.
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1 час.
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