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Служащий ВМС США Чжао признался в передаче секретных данных разведке Китая

Служащий ВМС США Чжао признался в передаче секретных данных разведке Китая

Офис прокурора штата Калифорния поделился информацией о том, что служащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Вэньхэн Чжао сознался в факте передачи конфиденциальных данных разведке КНР за денежное вознаграждение.

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