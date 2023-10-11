Служащий ВМС США Чжао признался в передаче секретных данных разведке Китая

Офис прокурора штата Калифорния поделился информацией о том, что служащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Вэньхэн Чжао сознался в факте передачи конфиденциальных данных разведке КНР за денежное вознаграждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии