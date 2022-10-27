«И яблоко раздора, и символ разрешения конфликтов»: Путин назвал значение Одессы

В текущей ситуации Одесса может стать и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.
В текущей ситуации Одесса может стать и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.
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