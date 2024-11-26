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Днепропетровск становится ближе: русские продвигаются в Запорожской области

Днепропетровск становится ближе: русские продвигаются в Запорожской области

На Украине нарастает тревога относительно ухудшения ситуации для ВСУ на Запорожском направлении. В украинских военных источниках указывают, что ВС РФ неумолимо приближаются к границам Днепропетровской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «На Запорожье вроде бы все и стабильно, но неоднократно отмечал, что в Запорожской области есть 2 направления: Ореховский и отрезок из Гуляйполя в Великую Новоселку (Донецкой обл.

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