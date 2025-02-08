Во Франции разгорелся скандал из-за пола жены Макрона: подробности, реакция МИД РФ

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Н
Нина
Они давно извратились. Я была в Париже более 10 лет назад, на Елиссейских полях огромная очередь из мужчин, спросила за чем стоим? Ответили, что в гейклуб. Содом!
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8 час.
СК
Светлана Киселева
Ну не позорьтесь уже же, дяденька...прям как гонения на ведьм..ещё поулюлюкайте...
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3 час.
Tania Еременко
Содом и Гоморра - это свидетелствует о том,  что Гейропка, как и сша, исчезнет с лица земли. Дождаться бы... взрыва Йелоустона.
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3 час.
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