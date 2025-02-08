Во Франции разгорелся скандал из-за пола жены Макрона: подробности, реакция МИД РФ

Н Нина Они давно извратились. Я была в Париже более 10 лет назад, на Елиссейских полях огромная очередь из мужчин, спросила за чем стоим? Ответили, что в гейклуб. Содом!

СК Светлана Киселева Ну не позорьтесь уже же, дяденька...прям как гонения на ведьм..ещё поулюлюкайте...