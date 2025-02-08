Во Франции разгорелся скандал с травлей журналистов, ведущих расследование против жены президента Франции Эмманюэля Макрона.
Во Франции разгорелся скандал из-за пола жены Макрона: подробности, реакция МИД РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Нина
Они давно извратились. Я была в Париже более 10 лет назад, на Елиссейских полях огромная очередь из мужчин, спросила за чем стоим? Ответили, что в гейклуб. Содом!
Ответить
8 час.
СК
Светлана Киселева
Ну не позорьтесь уже же, дяденька...прям как гонения на ведьм..ещё поулюлюкайте...
Ответить
3 час.
Tania Еременко
Содом и Гоморра - это свидетелствует о том, что Гейропка, как и сша, исчезнет с лица земли. Дождаться бы... взрыва Йелоустона.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии