Депутаты поддержали предложение ужесточить штрафы за шум

Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области поддержали обращение Орловского областного Совета народных депутатов в Госдуму по поводу повышения штрафов для излишне шумных автомобилистов и мотоциклистов.
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