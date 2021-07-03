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Ford вынужден остановить сборку Bronco на 2 недели по причине нехватки деталей

Ford вынужден остановить сборку Bronco на 2 недели по причине нехватки деталей

Ford Bronco нынешнего года начал приезжать к дилерам, однако проблемы, связанные с запуском модели, не заканчиваются.

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