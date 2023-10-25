НОВЫЙ STEAM АККАУНТ КАЗАХСТАН✅ТУРЦИЯ✅АРГЕНТИНА✅ ✅После оплаты вы получите ОБ...

НОВЫЙ STEAM АККАУНТ КАЗАХСТАН✅ТУРЦИЯ✅АРГЕНТИНА✅✅После оплаты вы получите ОБСАЛЮТНО НОВЫЙ АККАУНТ СТИМ С РЕГИОНОМ КОТОРЫЙ ВЫ ВЫБРАЛИ✅Аккаунт будет лично ваш✅Аккаунт зарегистрирован лично продавцом✅Вы будете первым владельцем аккаунта✅Аккаунт ни кто не украдет и не восстановитДля корректного отображения валюты, указанной в описании товара, необходимо использование VPN (подойдёт даже бесплатный) с IP адресом страны аккаунта только для покупок, для загрузки и запуска игр VPN не требуется!+За положительный отзыв вы получите подарок в виде купона 5% на следующую покупку✅После оплаты вы моментально получаете данные от аккаунта и данные от почты✅Данные в виде: Логин:пароль стим:Логин:пароль почта✅Вы можете сменить все данные от аккаунта, а также привязать мобильный аутентификатор Steam Guard читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.