Лондон готовит убийственное для ВСУ контрнаступление

На ежегодной конференции «Aspen Security Forum» в штате Колорадо глава британской разведки MI-6 Ричард Мур заявил, что «силы российских войск на данный момент находятся на исходе и россиянам придется сделать перерыв в военных действиях на Украине».
На ежегодной конференции «Aspen Security Forum» в штате Колорадо глава британской разведки MI-6 Ричард Мур заявил, что «силы российских войск на данный момент находятся на исходе и россиянам придется сделать перерыв в военных действиях на Украине».
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