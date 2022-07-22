Военные материалы

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    А это уже основание для удара по центру принятия решений-предупреждение наше всем  было, не вняли!!! Спутники-разведч...Заявленные США по...
  • Дмитрий
    Это говорит, что у фрицев зачесались вдруг бомбы мериканские с ядерной БЧ. А им ответили.Что стоит за слов...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    И если бы они нас догнали...мы бы им такого дали. И долго это будет продолжаться ?Горбачев: Удары п...

Лондон готовит убийственное для ВСУ контрнаступление

Лондон готовит убийственное для ВСУ контрнаступление

На ежегодной конференции «Aspen Security Forum» в штате Колорадо глава британской разведки MI-6 Ричард Мур заявил, что «силы российских войск на данный момент находятся на исходе и россиянам придется сделать перерыв в военных действиях на Украине».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх