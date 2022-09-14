Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи

СОЧИ, 14 сен – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.