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Петербургский дневник

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Пропавшую 18 лет назад в Молдове бабушку отыскали в Петербурге

Пропавшую 18 лет назад в Молдове бабушку отыскали в Петербурге

Надежду Павлову вскоре отправят на родину В Петербурге сотрудникам общественной благотворительной организации «Покровская община» удалось установить личность самой пожилой жительницы приюта — 84-летней женщины, сообщается в соцсети в «ВКонтакте».

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