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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Маркес: «Сказал Аджару, что лучше пропустить гонку, чем усугубить травму. Ведь это может изменить твою жизнь»

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес подтвердил, что пилот « Ред Булл » Изак Аджар обращался к нему за советом в связи с травмой запястья и решением о том, стоит ли ему участвовать в Гран-при Нидерландов в таком состоянии.

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