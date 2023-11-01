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Закон и Порядок

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«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала, что от ее лица орудуют мошенники.

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