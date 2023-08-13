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Баку увеличивает помощь Киеву, азерский посол восхищён «мужеством» укропов «в отпоре агрессии РФ»

Баку увеличивает помощь Киеву, азерский посол восхищён «мужеством» укропов «в отпоре агрессии РФ»

Посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев во время встречи с заместителем министра внутренних дел Незалежной Богданом Драпятым подчеркнул, что Баку полностью стоит на стороне Киева.

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Комментарии
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Анатолий Дрокин
Армения на не товарищ но ответку  азерам можно сделать.
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1 час.
Кошмар
Особенно радует послевоенное восстановление украинских регионов, ставших российскими. Ловим на слове, и обязательно напомним Азербайджану после окончания СВО.
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1 час.
Кошмар
А он был, этот русофильский мир?
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1 час.

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