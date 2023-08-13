Баку увеличивает помощь Киеву, азерский посол восхищён «мужеством» укропов «в отпоре агрессии РФ»

Посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев во время встречи с заместителем министра внутренних дел Незалежной Богданом Драпятым подчеркнул, что Баку полностью стоит на стороне Киева.
Популярные статьи
- Ответка Путина Гааге всполошила весь Запад: Страны не знают, куда спрятать прокурора МУС от преследования России
- «От реакции власти на эту омерзительную историю, будет зависеть очень многое». Как в Сети обсуждают избиение ветерана СВО в Забайкалье
- Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию
Свежие комментарии