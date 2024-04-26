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Тайна пятого вкуса: почему азиатская еда и глутамат натрия не вызывают зависимость

Тайна пятого вкуса: почему азиатская еда и глутамат натрия не вызывают зависимость

В продуктовых магазинах часто можно увидеть упаковки с надписями: «Не содержит глутамат натрия!» А что вообще представляет собой этот глутамат? Не вредная ли эта «химоза», которую добавляют во всякую «мусорную» и дешевую еду? Правда ли, что его добавляют в блюда во всех азиатских ресторанах и потом гурманы впадают в зависимость от острых супчиков? На эти вопросы в своем видеоролике на YouTube ответила пищевой технолог Ольга Косникова.

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