В Париже состоялся форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху», организованный Школой экономики и менеджмента Университета Тунцзи и ассоциацией выпускников Tongji Alumni France.
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