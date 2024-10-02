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Несекретные материалы

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Состоялся форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху»

Состоялся форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху»

В Париже состоялся форум «Сотрудничество и перспективы устойчивого развития в новую эпоху», организованный Школой экономики и менеджмента Университета Тунцзи и ассоциацией выпускников Tongji Alumni France.

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